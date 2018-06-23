DEMİRTAŞ, PATATES VE SOĞAN POLEMİĞİNE GENÇLİK FOTOĞRAFIYLA KATILDI
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş patates ve soğan fiyatlarının yükselmesini gençlik fotoğrafını paylaşarak yorumladı.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş kardeşi aracılığıyla artan patates ve soğan fiyatlarına tepki gösterdi.
"DİŞİNİZİ SIKIN"
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş kardeşi aracılığıyla artan patates ve soğan fiyatlarına tepki gösterdi. Demirtaş, "24 Haziran'dan sonra ekonomik sıkıntıları hep birlikte aşacağız" dedi.
KIZ KARDEŞİ, TWİTTER'DAN PAYLAŞTI
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Aygül Demirtaş Edirne'de tutuklu bulunan abisinin ziyaretinin ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı. "Az önce görüşten çıktım" diyen Aygül Demirtaş, "Eski bir bakkal olarak, Demirtaş soğan ve patates fiyatlarından duyduğu rahatsızlığı iletmemi istedi" dedi.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayının "Dişinizi sıkın, 24 Haziran'dan sonra ekonomik sıkıntıları hep birlikte aşacağız" dediğini aktardı.
Kaynak: haberinburada
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