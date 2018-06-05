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Demirtaş, Cezaevinde Sosyal Medya Üzerinden Basın Toplantısı Düzenleyecek

DEMİRTAŞ, CEZAEVİNDE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

HDP'nin Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, sosyal medya üzerinden basın toplantısı düzenleyecek. Sorulan soruları 8 Haziran'da cevaplayacak.

Tarih : 05 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : Demirtaş, Cezaevinde Sosyal Medya Üzerinden Basın Toplantısı Düzenleyecek(8/10)4

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden basın toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DEMİRTAŞ'A SORU SORULACAK

HDP'nin verdiği bilgiye göre 6 Haziran saat 23.00'e kadar Twitter, Instagram ve Facebook'ta '#DemirtaşaSoruyorum', '#AskDemirtas' ve '#JiDemirtaşDipirsim' etiketlerinden birine yazılarak Demirtaş'a soru sorulabilecek.

GAZETECİLERİN SORULARINI 8 HAZİRAN'DA CEVAPLAYACAK

Sorular yalnızca Türkiye'den ya da yurt dışından gazetecilerden kabul edilecek. Demirtaş'ın cevapları, 8 Haziran'da kendi Twiitter hesabından paylaşılacak.

Yine Facebook ve Instagram'dan sorulan sorular da buralardan paylaşılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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