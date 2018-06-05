DEMİRTAŞ, CEZAEVİNDE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
HDP'nin Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, sosyal medya üzerinden basın toplantısı düzenleyecek. Sorulan soruları 8 Haziran'da cevaplayacak.
HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden basın toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DEMİRTAŞ'A SORU SORULACAK
HDP'nin verdiği bilgiye göre 6 Haziran saat 23.00'e kadar Twitter, Instagram ve Facebook'ta '#DemirtaşaSoruyorum', '#AskDemirtas' ve '#JiDemirtaşDipirsim' etiketlerinden birine yazılarak Demirtaş'a soru sorulabilecek.
GAZETECİLERİN SORULARINI 8 HAZİRAN'DA CEVAPLAYACAK
Sorular yalnızca Türkiye'den ya da yurt dışından gazetecilerden kabul edilecek. Demirtaş'ın cevapları, 8 Haziran'da kendi Twiitter hesabından paylaşılacak.
Yine Facebook ve Instagram'dan sorulan sorular da buralardan paylaşılacak.
Kaynak: haberinburada
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