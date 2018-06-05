HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden basın toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DEMİRTAŞ'A SORU SORULACAK

HDP'nin verdiği bilgiye göre 6 Haziran saat 23.00'e kadar Twitter, Instagram ve Facebook'ta '#DemirtaşaSoruyorum', '#AskDemirtas' ve '#JiDemirtaşDipirsim' etiketlerinden birine yazılarak Demirtaş'a soru sorulabilecek.

GAZETECİLERİN SORULARINI 8 HAZİRAN'DA CEVAPLAYACAK

Sorular yalnızca Türkiye'den ya da yurt dışından gazetecilerden kabul edilecek. Demirtaş'ın cevapları, 8 Haziran'da kendi Twiitter hesabından paylaşılacak.

Yine Facebook ve Instagram'dan sorulan sorular da buralardan paylaşılacak.

Kaynak: haberinburada