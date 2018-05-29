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DEMİRTAŞ, CANLI YAYINA KATILACAK MI? HDP'Lİ VEKİL SON NOKTAYI KOYDU


Demirtaş, canlı yayına katılacak mı? HDP'li vekil son noktayı koydu
Tarih : 29 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Demirtaş, Canlı Yayına Katılacak Mı? Hdp'li Vekil Son Noktayı Koydu(10/10)6

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, 30 Mayıs Çarşamba Günü Saat 20.00'da FOX TV'de yayınlanacak programa telefonla bağlanacağı ve 10 dakikalık telefon hakkını bu programda kullanacağı öne süren HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, "Demirtaş'ın Fox TV'ye telefonla bağlanacağı bilgisi doğru değildir. Eksik bilgilendirmeden kaynaklı olduğunu belirtiyor, hepinizden özür diliyorum" dedi.

HDP'Lİ VEKİL LEZGİN BOTAN ÖNCE "CANLI YAYINA KATILACAK" DİYE DUYURDU

HDP Van milletvekili Lezgin Botan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın telefon yoluyla FOX TV canlı yayınına katılacağını iddia etti.

LEZGİN BOTAN SONRA "DOĞRU DEĞİL" DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

Lezgin Botan Twitter'da yaptığı ikinci açıklamada ise "Değerli arkadaşlar Sn. Demirtaş'ın Fox TV'ye telefonla bağlanacağı bilgisi doğru değildir. Eksik bilgilendirmeden kaynaklı olduğunu belirtiyor, hepinizden özür diliyorum" dedi.

HDP, ANKESÖRLÜ TELEFONLA BAĞLANABİLMESİ İÇİN BAŞVURMUŞTU

HDP, Selahattin Demirtaş'ın Fox TV'de yayınlanan "Liderler Fox'ta" programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanmasını talep etmişti.

HDP'den yapılan açıklama şöyle:

"Parti Sözcümüz Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Adayımız Selahattin Demirtaş'ın propaganda hakkını cezaevi koşullarında kullanabilmesi için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Başvuruda Demirtaş ile televizyon programı yapmak isteyen, görüşmek isteyen basın mensuplarına da izin verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca Demirtaş'ın Fox TV'de yayınlanan 'Liderler Fox'ta' programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanması da talepler arasında yer almıştır. YSK Temsilcimiz Mehmet Tiryaki de, Demirtaş'ın 30 Mayıs Çarşamba günü Fox TV'de yayınlanacak Liderler Fox'ta programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılması ve haftalık 10 dakika olan telefon görüşmesi hakkını burada kullanabilmesi için girişimde bulunulmasını istemiştir."

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Kaynak: haberinburada



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