Ünlü Spor Yazarı Mehmet Demirkol, Ali Koç'un tarihi zaferiyle sona eren Fenerbahçe Kongresi'nin ardından "Ali Koç'un hiç unutmaması gereken tek şey neden seçildiği" dedi.

Mehmet Demirkol, Ali Koç'un tarihi zaferiyle sona eren Fenerbahçe kongresinin ardından twitter'dan kısa bir değerlendirme yaptı. Demirkol, "Ali Koç'un hiç unutmaması gereken tek şey neden seçildiği..." dedi.

ÜNLÜ SPOR YORUMCUSUNDAN "HİÇ UNUTMAMASI GEREKEN TEK ŞEY NEDEN SEÇİLDİĞİ" MESAJI

Kişisel twitter hesabından Fenerbahçe'nin tarihi kongresini değerlendiren Mehmet Demirkol, önce demokrasi vurgusu yaptı ardından da Ali Koç'a mesaj verdi.

Demirkol, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından "Demokrasi iyidir" paylaşımı yaptı ardından ise, "Ali Koç'un hiç unutmaması gereken tek şey neden seçildiği..." tweetini attı.

Kaynak: haberinburada