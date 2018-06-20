Demet Şener'in Fotoğrafı Instagram'ı Karıştırdı!
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Demet Şener'in fotoğrafı Instagram'ı karıştırdı!

DEMET ŞENER'İN FOTOĞRAFI INSTAGRAM'I KARIŞTIRDI!

Ünlü model Demet Şener, Instagram hesabından 'Harika elbisem' yazılı bir fotoğraf paylaştı. Şener'in fotoğrafına sosyal medyadan mesaj yağdı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 02:40
Puan Ver : Demet Şener'in Fotoğrafı Instagram'ı Karıştırdı!(5/10)1

İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan ve boşandıktan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Şener, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa mesaj yağdı.

"HARİKA ELBİSEM"

'Harika elbisem' diye yazdığı paylaşımda sırtı açık, mini bir elbise giyip, bunu 3 farklı şekilde pozla yayınlayan Şener'in gerek elbisesine, gerek duruşuna, sosyal medyadan mesaj yağdı.Yeni açtığı Youtube kanalıyla da gündemde olan Demet Şener'in 'TB' yani Throw Back- Geçmişe dönüş yaptığı paylaşım için 'Eski bir model olunca insan her dönem ayrı güzel görünüyor' gibi yorum yapanlar olsa da genel olarak olumsuz yorumlar çoğunluktaydı.

İşte onlardan bazıları;

"Sırt dekoltesini göstermek istiyorsa o kadar iki büklüm olacağına, arkasını dönüp bir poz verseymiş."

"Atarlı giderli albüm yapmaya hazırlanan eski manken yeni şarkıcı gibi görünüyor."

"İbrahim bak sensiz daha iyiyim, daha güzelim, daha mutluyum, yıkılmadım ayaktayım elbisesi."

"Sırt dekoltesini göstermek için arkanızı dönseymişsiniz keşke. Ben genelde karnım ağrırsa öyle duruyorum."

"Bunun tasarlanacak nesi var acaba onu merak ettim. Sıradan bir elbise."

"Benim yastık yaptığım payetlere benziyor."

"Olmayan bağcıklarınızı mı bağlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz Demet Hanım?"

"Doktor bey bacaklarım ağrıyor, belimde fıtık var. Nasıl dursam fizik tedavide pozu."

"Bu elbiseyi tasarlamak için modacı olmaya gerek yok."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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