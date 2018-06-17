Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir gece kulübünde Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında Demet Akalın konser verdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği açık hava konserinde sahneye çıkan Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelenlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Akalın, konseri sırasında sahne önünde çalışan vantilatörlerin uçuşturduğu kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı

VANTİLATÖR YÜZÜNDEN ZOR ANLAR YAŞADI

Akalın, konseri öncesi yerli ve yabancı turistler DJ performans ve go- go dansçılarının şovlarıyla eğlendi. Çoğunluğu yerli tatilcilerden oluşan hayranlarının karşısına çıkan Demet Akalın, dansçılarının da eşlik ettiği yaklaşık 1 saatlik konserinde sevilen parçalarını seslendirdi. Demet Akalın, konseri sırasında sahne önünde çalışan vantilatörlerin uçuşturduğu kıyafetinin yüzüne gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşadı.

Kaynak: haberinburada