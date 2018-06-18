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Dehşet anı kameraya yansıdı! Turistlerin üzerine tavan çöktü!

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI! TURİSTLERİN ÜZERİNE TAVAN ÇÖKTÜ!

Çin'de yürüyen merdivenleri kullanan turistlerin üzerine tavan çöktü. Çökme nedeni belirlenemeyen kazada 9 turist yaralandı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 01:50
Puan Ver : Dehşet Anı Kameraya Yansıdı! Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü!(6/10)2

Çin'de Huayin kentindeki kaza sırasında yürüyen merdivenleri kullanan turistlerin üzerine tavanın çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

ENKAZ ALTINDAKİ TURİSTLER KURTARILMAYA ÇALIŞILDI

Acil servis ekipleri enkaz altında kalan turistler için olay yerinde gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yaralı tursitler tedavi için yakındaki hastaneye götürüldü.

OLAY YERİ GİRİŞE KAPATILDI

Yetkililerin olayın nedenini belirlemek için çalışması sürerken soruşturma tamamlanana kadar kazanın meydana geldiği yerin kapalı kalacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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