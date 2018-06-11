Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, Saimbeyli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı bulunduğu iddia edilen kişiler olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 3 adrese operasyon düzenledi. Bu adreslerde yakalanan 13 kişi, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; terör örgütü DEAŞ'ın övüldüğü örgütsel yayınlar, flama, ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

FETÖ'NÜN 1 DOLAR ŞİFRESİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan darbecilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda 1 dolarlık banknot çıkmıştı. Ele geçirilen banknotların Fetullah Gülen'in yıllar önce yaptığı bir konuşmada kullandığı, "Hepiniz 0'sınız, 1'den önce olursanız bir anlam ifade etmezsiniz. Ancak 1 olursanız değer kazanırsınız. Ben 1'im" sözleriyle ilişkilendirildi. Örgüt üyeleri ise kendilerine verilen bu para ile örgüt lideri Gülen gibi '1' olduklarına da inandılar. Örgüt içerisinde "1" varlık anlamına gelirken, '0'ın ise yokluk anlamını taşıdığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada