Medipol Başakşehir, Akhisarsporlu Soner Aydoğdu İle Anlaşma Sağladı
Barcelona, Eski Futbolcusu Eric Abidal'i Genel Sekreterlik Görevine Getirdi
De Gea'dan, İspanya Başbakanı Pedro Shanchez'e Olay Tepki
Kesik Çıngıraklı Yılan Kafası Abd'li Adamı Isırdı
Devlet Bahçeli, Ak Parti Milletvekillerini Uyardı: Kendinize Dikkat Edin, Fitneye Düşmeyin
Damien Comolli'den Fenerbahçe Taraftarını Heyecanlandıran Sözler
Cumhurbaşkanı Adaylarının Trt'de Yapacakları Propaganda Konuşmasının Sırası Belli Oldu
İtalyan Ekibi, Emre Akbaba İçin 7 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Thomas Delaney, Borussia Dortmund İle Resmen Anlaştı
Olay Açıklama: Guti, Real Madrid'in Hocası Olacak
7 Bin Bekçi İçin Başvurular 8 Haziran'da Başlayacak
Ankaralılar Dikkat! Meteoroloji Uyardı, Sağanak Yağış Geliyor
Hazine, 21,1 Milyar Lira Fazla Verdi!
Son Dakika! Erdoğan Yeni Projesini Duyurdu: Millet Kıraathanesi Yapacağız
Manchester United, Cristiano Ronaldo İçin 132 Milyon Euroluk Teklifte Bulunacak
Selçuk, Teknoloji Devine Açtığı 's8' Davasından Vazgeçti
3 Farklı Seçim Anketi, 3 Farklı Sonuç! Sadece Birinde İlk Turda İş Bitiyor
18 Yaşındaki Kadın Terörist Pkk'daki Çöküşü Anlattı: Kaçamayan İntihar Ediyor
Fenerbahçe, Ali Koç Yönetiminde İlk Transferini Yaptı
Bakan Zeybekci: Merkez'in Kararı, Faizleri Yatırım Yapılabilir Seviyeye Getirecek

De Gea'dan, İspanya Başbakanı Pedro Shanchez'e olay tepki

DE GEA'DAN, İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SHANCHEZ'E OLAY TEPKİ

İspanyol kaleci David de Gea, iki yıl önce "De Gea'nın milli takımda olması huzurumu kaçırıyor" diyen Başbakan Sanchez'i milli takım kampında yaptığı konuşma sonrası alkışlamadı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : De Gea'dan, İspanya Başbakanı Pedro Shanchez'e Olay Tepki(5/10)1

İspanya'da hükümetin devrilmesinin ardından göreve gelen Sosyalist Parti lider Pedro Sanchez, Dünya Kupası'na katılacak olan İspanya Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Ancak kaleci David de Gea bu ziyaretten mutlu olmadı.

DE GEA HAKKINDA ÇIKAN SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

İki yıl önce adı cinsel istismar dedikodularına karışan Manchester United'ın kalecisi David de Gea'nın, 2012'de Madrid'deki bir otelde kızlara cinsel istismarın yapıldığı bir parti organize ettiği iddia edilmişti. EURO 2016 dönemine denk gelen bu iddialar hakkında kampta bir basın toplantısı düzenleyen de Gea, "Söylenenlerin hepsi yalan. İstediklerini yazmakta özgürler. Avukatlarım ilgilenecekler" açıklamasını yapmıştı.

O dönem ortaya atılan iddialar hakkında konuşan Sanchez ise, "De Gea'nın milli takım kalecisi olması huzurumu kaçırıyor" ifadelerini kullanarak İspanyol kalecinin aleyhinde konuşmuştu.

DE GEA VE SANCHEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yaşanan bu gelişmeler üzerine, geçtiğimiz ay İspanya Başbakanı olan Sosyalist lider Pedro Sanchez'in milli takım kampını ziyaret etmesiyle De Gea ve Sanchez karşı karşıya gelmiş oldu.

Oyuncularla tek tek tokalaştıktan sonra bir konuşma yapan Sanchez'i alkışlamayan tek isim kaleci David de Gea oldu. İspanya basını bu hareketi De Gea'nın intikamı olarak yorumladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ayrıca tecrübeli futbolcu Andres Iniesta'ya bir plaket verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: De  Gea  Dan  İspanya  Başbakanı  Pedro  Shanchez  E  Olay  Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER