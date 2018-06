Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"BURAYA GELİNCE BİR KEZ DAHA HAYRAN KALDIM"

"Öncelikle sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Onurlu hissediyorum. Futbolda çalışan herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü zaten bilir ama buraya gelince bir kez daha hayran kaldım. Herkesin bu kulüp için nasıl omuz omuza verdiğini görmek çok güzel. Yönetim kurulumuza da çok teşekkür ediyorum hepsi burada şu an. Bu kulüp bünyesinde olan herkesten çok fazla destek gördük. Burada daha önce görüşmemiş bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Umarım başarılı oluruz."

"İYİ İNSANLAR İYİ FUTBOLCU OLABİLİR"

"Fenerbahçe Avrupa'da her zaman bilinen bir kulüp oldu. Bunu Fenerbahçe'nin genç oyunculara verdiği önemle büyütmek istiyoruz. Ne yaparsanız yapın sahada sizi en iyi şekilde temsil edecek futbolcuları almanız gerekebilir. Çünkü bence sadece iyi insanlar iyi futbol oynayabilir. Benim buradaki amacım gerçekten üst düzey performans elde edebileceğimiz bir ortam yaratmak. Kulüpte çalışan herkesin elinden gelenin en iyisini vermesini sağlamak istiyoruz. Bu her zaman başarı getirecek diyemem ama yüksek bir verim aldığımız ortamı yaratıp başarı için mücadele edeceğimizin garantisini verebilirim."

"BÜTÜN DUVARLARI YIKMAK İSTİYORUZ"

"Soru almadan önce önemli bir şey daha eklemek istiyorum. İlk katıldığımdan beri buradaki bütün duvarları yıkmak istiyoruz. Fiziksel olarak değil mental anlamda her duvar yıkılmalı bu kulüpte. Burada herkes bir diyalog içerisinde şeffaf ve işbirliği içinde olmalı. Bunun için taraftarımıza ihtiyacımız var. Arsenal'de çalışırken Fenerbahçe taraftarını yarattığı atmosfere şahit oldum. Buradaki atmosferden çok etkilendim diyebilirim. Buna tekrar ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın bize desteği çok önemli. Bu dönemde transfer sezonu açıldığından beri çok fazla çılgınlık görüyoruz. Sosyal medyada hiçbir hesabım yok. İki tane kızım var onlar iyi bir şey mi bilmyiorum ama sürekli sosyal medyadalar. Çok fazla gerçek olmayan benim adıma açılmış hesap var. Orada okuduğunuz hiçbir şeye inanmayın."

"KAFAMIZDA HER ŞEY ÇOK NET"

"Kafamızda her şey çok net scout sistemiyle ilgili. Kaç kişi olacağı, bütçesi. Potansiyeli olan milli takımlarda oynayabilecek oyuncular keşfetmek istiyoruz. Avrupa ve dünya çapında bir ekip kuracağız. Sayısını söylemem doğru olmaz seneden seneye değişebilir. Anlaştığımız scout'larımız var zaten. Çalışmalar da sürüyor. Ali Koç başkan seçildiğinden beri iletişim içinde olduğumuz dünya çapında pek çok isim var. Kontrat süresi bu konuda önemli değil. Futbol akademisini kurmak çok önemli değil. Hızlı şekilde akademi kurulabilir. Ama eğer uygulamak istediğiniz felsefeyi biliyorsanız, iyi bir teknik ekibi getirebilirseniz akademiden sonuç almanız hiç zor olmaz. Buraya geldiğimin ikinci günü Dereağzı'na gittim. Futbolcuların yüzde 100'ünü verebileceği yeterliliğe sahip değil. Scout konusunda araştırma yaptığımda şok oldum. Akademinin bir scout ekibi olmadığı söylendi. Fenerbahçe bünyesinde oynayan genç ve uluslararası bütün futbolcular için scout araştırması yaptık. Resim bizim için çok net."

"FUTBOLDA HER ZAMAN HER ŞEYİ KONTROL EDEMEZSİNİZ"

"Buraya geldiğimde Aykut hoca ile toplantı yaptım. Bana anlatıldığı gibi kibar, işini ve kulübünü seven bir insan. Her departman için kendisinden rapor alıyorum. Bunun doğrultusunda bir raporu yönetime vereceğim ve karar yönetimin olacak. Yabancı hocalarla ilgili de çalışmala yaptık. Marketi çok iyi biliyoruz. Yabancı teknik direktörlerle ilgili de çok iyi araştırma yaptık. Futbolda her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. En iyisini yapacağımıza emin olabilirsiniz. Fernandao'yu hoca adayımız istediği için satmadık. Finansal açıdan kulüp için doğru olduğunu düşündüğümüz için sattık. Bu satış esnasında Kocaman'ı bilgilendirdik. Ama onu satarken kulübün finansal çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar verdik."

