DAMEİN COMOLLİ'NİN İMZA TÖRENİNİN GÜNÜ DEĞİŞTİ
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Comolli'nin imza töreninin 12 Haziran'dan 13 Haziran'a ertelediğini duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, sarı - lacivertli takımın yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin imza töreninin 12 Haziran gününden 13 Haziran'a alındığı belirtildi.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Daha önce 12 Haziran Salı günü olarak duyurulan Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin imza töreni ve basın toplantısı, 13 Haziran Çarşamba günü saat 14:00'te, stadımızda bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir
Kaynak: haberinburada
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