Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a Geri Dönebilir
Pkk'nın Gençlik Kolu Yps'nin Sözde Türkiye Sorumlusu Yakalandı!
Fatih Portakal'dan Chp Lideri Kılıçdaroğlu'na Ağır Sözler: Korkaklardan Hiçbir Şey Olmaz
Nadal'ın Fransa Açık Finalinde Taktığı Saatin Değeri 750 Bin Euro
Eski Odasına Giren Neymar, Gözyaşlarına Boğuldu
Ales'e Yeni Düzenleme: Bu Yıl Üç Kez Yapılacak! İşte Sınav Tarihi
Tff, Süper Lig Kulüplerinin Tamamını Pfdk'ya Sevk Etti
Damein Comolli'nin İmza Töreninin Günü Değişti
Meral Akşener'e Tepki Gösteren Genç, Partililer Tarafından Darp Edildi
Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! Whatsapp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi
Şenol Güneş Vagner Love'ın Biletini Kesti: Kampta Görmek İstemiyorum
Beşiktaş'a Fransız Futbolcu Gignac'tan Kötü Haber Geldi
Putin'den Dünya Kupası İçin Ülkeye Gelenlere Videolu Mesaj
Son Dakika! Erdoğan, Muhalefete Sert Sözlerle Yüklendi: Vatan Yansa Ateşinde Isınırlar
La Liga Başkanı Javier Tebas: Psg, Avrupa Kupalarından Men Edilmeli
Pkk'nın Sözde Bölge Sorumlusu Zinar Bagog Kod Adlı Zinar Avcı Öldürüldü
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın Yardımcıları Belli Oldu
Birçok Ünlü İsmin Parasını Ödemeyen Dev Şirkete Kayyum Atandı
Dünya Kupasında Vuvuzela Devri Sona Erdi
Son Dakika! Muharrem İnce'nin Diyarbakır Mitinginde Selo'ya Özgürlük Sloganları Atıldı

Damein Comolli'nin İmza Töreninin Günü Değişti

DAMEİN COMOLLİ'NİN İMZA TÖRENİNİN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Comolli'nin imza töreninin 12 Haziran'dan 13 Haziran'a ertelediğini duyurdu.

Tarih : 11 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : Damein Comolli'nin İmza Töreninin Günü Değişti(7/10)3

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, sarı - lacivertli takımın yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin imza töreninin 12 Haziran gününden 13 Haziran'a alındığı belirtildi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Daha önce 12 Haziran Salı günü olarak duyurulan Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin imza töreni ve basın toplantısı, 13 Haziran Çarşamba günü saat 14:00'te, stadımızda bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Damein  Comolli  Nin  İmza  Töreninin  Günü  Değişti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER