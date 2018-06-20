DAMAT DEHŞETİ! EŞİNİ VE AİLESİNİ KATLEDİP 1 YAŞINDAKİ KIZINI KAÇIRDI
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki damat, eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, 1 yaşındaki kızını kaçırdı.
Gaziantep' in Nizip İlçesi'nde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, 1 yaşındaki kızını alarak kayıplara karıştı.
Kaynak: haberinburada
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