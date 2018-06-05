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Daha Önce Lüks Arabasıyla Mitinge Gelen Kenan Sofuoğlu, Bu Kez Motosiklet Tercih Etti

DAHA ÖNCE LÜKS ARABASIYLA MİTİNGE GELEN KENAN SOFUOĞLU, BU KEZ MOTOSİKLET TERCİH ETTİ

AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu'nun mitinge lüks motosikletiyle gelmesi dikkat çekti.

Tarih : 05 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Daha Önce Lüks Arabasıyla Mitinge Gelen Kenan Sofuoğlu, Bu Kez Motosiklet Tercih Etti(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı ilçesinde bulunan Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşecek mitinge katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi gerçekleştireceği alana çok sayıda vatandaş akın ederken, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı, Dünya Şampiyonu ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun miting alanına motosikletiyle geldi.

Sofuoğlu'na çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Kaynak: haberinburada



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