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CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ ZORLU MÜCADELE BAŞLADI


Cüneyt Çakır'ın yönettiği zorlu mücadele başladı
Tarih : 15 Haziran 2018, 18:30
Puan Ver : Cüneyt Çakır'ın Yönettiği Zorlu Mücadele Başladı(7/10)3

Dünya Kupasında heyecan Fas-İran maçıyla devam ediyor. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı zorlu mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

FAS: El Kajoui, Amrabat, Benatia, Saïss, Achraf, El Ahmadi, Belhanda, Harit, Boussoufa, El Kaabi, Ziyech

İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Hajisafi, Ebrahimi, Jahanbaksh, Shojaei, Amiri, Ansarifard, Azmoun

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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