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Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta kazanan son dakikada belli oldu

CÜNEYT ÇAKIR'IN DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇTA KAZANAN SON DAKİKADA BELLİ OLDU

2018 Dünya Kupası B Gurubu maçında İran, Fas'ı son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti.

Tarih : 15 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Cüneyt Çakır'ın Düdük Çaldığı Maçta Kazanan Son Dakikada Belli Oldu(9/10)5

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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