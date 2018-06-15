CÜNEYT ÇAKIR'IN DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇTA KAZANAN SON DAKİKADA BELLİ OLDU
2018 Dünya Kupası B Gurubu maçında İran, Fas'ı son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti.
Kaynak: haberinburada
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