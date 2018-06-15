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Cüneyt Çakır Tarihe Geçti

CÜNEYT ÇAKIR TARİHE GEÇTİ

Fas ile İran arasındaki maçı yöneten FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, ikinci kez Dünya Kupasında görev alan ilk Türk hakemi oldu.

Tarih : 15 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Cüneyt Çakır Tarihe Geçti(7/10)3

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Fas-İran maçında görev alarak tarihe geçti.

Çakır, İran'ın, Fas'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ettiği maçta görev alarak ikinci kez Dünya Kupası'nda görev alan ilk Türk hakemi oldu.

FAS-İRAN MAÇINDA 4 SARI KART GÖSTERDİ

Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanan maçta Çakır, oldukça başarılı bir karşılaşma yönetti. Pozisyonlara yakın olan Cüneyt Çakır, mücadelede 3'ü İran'a olmak üzere 4 sarı kart gösterdi.

Bu müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Müsabakanın 4. hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev oldu.

2014 DÜNYA KUPASINDA YARI FİNAL YÖNETMİŞTİ

Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Çakır ve ekibi, Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.

41 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına da çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cüneyt  Çakır  Tarihe  Geçti    haber

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