Dünya Kupasında Rusya ile Mısır arasında oynanacak A Grubu müsabakasında Cüneyt Çakır 4. hakem olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Rusya ile Mısır arasında oynanacak A Grubu müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak.

MAÇI ENRIQUE CACERES YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, Paraguay Futbol Federasyonundan Enrique Caceres yönetecek.

BAHATTİN DURAK YEDEK HAKEMLİK YAPACAK

Bahattin Duran'ın yedek yardımcı hakem olarak görev alacağı mücadelede, Eduardo Cardozo ve Juan Zorrilla ise yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Kaynak: haberinburada