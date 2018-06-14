'sadece Fiziğimizle Gündeme Gelmek İstemiyoruz'
Ak Partili Elitaş: Laiklik Elden Gidiyor Diyen İnce, Umre İle Övünüyor
Havadan, Karadan Turist Yağdı! Adım Atacak Yer Kalmadı
Eski Galatasaraylı Telles Kıymete Bindi
Pkk'nın Kandil'deki Sözde Lider Kadrosu Nereye Kaçtı?
Eşiyle Barışmaya Giden Damadı, Kayınpederi Katletti
Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
Cüneyt Çakır, Dünya Kupasında Yöneteceği Maçla Tarihe Geçecek
Bahçe Duvarından Atlamak İsterken Eline Demir Parmaklık Saplandı
Altınordulu Berke İçin Fenerbahçe Devreye Girdi
Galatasaray'da İlk Ayrılık! 2 Yıllık İmzayı Attı
Sele Kapılan Aracını Elleriyle Tutmaya Çalışan Sürücü, Anbean Kamerada!
Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Hakkari'den Acı Haber! 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı
Başkan Cengiz: Doğru Bildiğimiz Yolda İlerleyerek Yine Kazanacağız
Tofaş'ı Rahat Geçen Fenerbahçe, Şampiyonluk Unvanını Korudu
Fenerbahçeli Dirar, Hocası Şans Verirse Dünya Kupasında Oynayacak
Seçime 10 Gün Kala Son Anket Paylaşıldı! Erdoğan'a Kötü Haber
20. Kattan Düşüp Ölen Şule'nin Arkadaşı Konuştu, Mahkeme Harekete Geçti
Tebriz-Van Arası Tren Bileti 55 Lira Olacak

CÜNEYT ÇAKIR, DÜNYA KUPASINDA YÖNETECEĞİ MAÇLA TARİHE GEÇECEK


Cüneyt Çakır, Dünya Kupasında yöneteceği maçla tarihe geçecek
Tarih : 14 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Cüneyt Çakır, Dünya Kupasında Yöneteceği Maçla Tarihe Geçecek(9/10)5

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına yarın çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çakır, Fas ile İran arasında oynanacak B Grubu'nun açılış maçını yönetecek.

MAÇ 18.00'DE BAŞLAYACAK

Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev olacak.

Cüneyt Çakır bu maçla, ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçecek.

2014 DÜNYA KUPASINDA DA MAÇ YÖNETMİŞTİ

Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Çakır ve ekibi, Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.

42 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cüneyt  Çakır  Dünya  Kupasında  Yöneteceği  Maçla  Tarihe  Geçecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER