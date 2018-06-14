CÜNEYT ÇAKIR, DÜNYA KUPASINDA YÖNETECEĞİ MAÇLA TARİHE GEÇECEK
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına yarın çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çakır, Fas ile İran arasında oynanacak B Grubu'nun açılış maçını yönetecek.
MAÇ 18.00'DE BAŞLAYACAK
Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev olacak.
Cüneyt Çakır bu maçla, ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçecek.
2014 DÜNYA KUPASINDA DA MAÇ YÖNETMİŞTİ
Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Çakır ve ekibi, Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.
42 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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