CUMHURBAŞKANI MÜJDEYİ VERMİŞTİ! DEV PROJENİN AYRINTILARI BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabı üzerinden müjdesini verdiği Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesinin detayları ortaya çıktı.
MÜLKİYET HAKKI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN
İBB'den alınan bilgiye göre, Beyoğlu İlçesi Bedrettin Mahallesi'nde yapılacak projenin mülkiyet hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait.
74 BİN 940 METREKARE ALANIN ÜZERİNE KURULACAK
BİMTAŞ'ın proje müellifi olduğu projenin peyzaj alanı 43 bin 961 metrekare, toplam proje alanı ise 74 bin 940 metrekare. Proje, FAZ 1 uygulama proje çalışmaları tamamlanmış olup 2. numaralı koruma kuruluna uygun görüş için gönderildi.
DİJİTAL KÜTÜPHANE VE SERGİ ÜRETİM MERKEZİ OLACAK
Haliç Tersane Bilim Merkezi'nde, giriş holü ve müze mağazası, sergi holü, sinema salonu, kuluçka ve hızlandırma merkezi ve dene yap teknoloji atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, sergi üretim ve bakım atölyesi ve inovasyon merkezi olacak.
YILDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR
Merkez yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.
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Kaynak: haberinburada
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