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Cumhurbaşkanı Macron'a şok! Kızan işçiler sarayın gazını kesti

CUMHURBAŞKANI MACRON'A ŞOK! KIZAN İŞÇİLER SARAYIN GAZINI KESTİ

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özelleştirme politikalarına karşı çıkan işçiler, tepkilerini göstermek için Elysee Sarayı'nın gazını kesti.

Tarih : 22 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Macron'a Şok! Kızan İşçiler Sarayın Gazını Kesti(5/10)1

Ulusal Elektrik ve Gaz İdaresi'nin dağıtılarak özelleştirilmesine karşı çıkan işçiler, üç saat süre ile Elysee Sarayı'na verilen gazın vanasını kapattı.

GREVCİ İŞÇİLER ELYSEE SARAYI'NIN GAZINI KAPATTI

Fransa'nın radikal sol eğilimli işçi sendikası CGT'nin Paris'teki enerji kolları sorumlusu Olivier Fegueux, basına konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: Bizim sendikamız, sürekli olarak Cumhurbaşkanı ve hükümete, ulusal elektrik ve gaz idaresinin neden dağıtılacağı sorusunu yöneltti. Bize bir yanıt gelmediği için biz de grevci işçilerle birlikte, Elysee Sarayı'nın gazını kapattık.

TAM GARANTİ İSTENDİ

Elysee Sarayı'nın EDF'nin parçalanacağı haberini yalanladığını kaydeden Fegueux, "Biz Elysee Sarayı'nın bize yaptığı yalanlamayı, yazılı bir şekilde kamuoyuna açıklayıp, bu konuda bize tam bir garanti vermesini talep ediyoruz" dedi.

KAMU ÇALIŞANLARI ÇALIŞMA YASASI VE ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARINI PROTESTO EDİYOR

Fransa'da kamu çalışanları, bir süredir, Macron'ın çalışma yasası ve özelleştirme politikalarını protesto etmek için belirli aralıklarda greve gidiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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