CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI 3. HAVALİMANINA İNİŞ YAPTI
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı "TC-ANK" dünyanın en büyük havalimanı projesi olan 3. Havalimanına iniş yaptı. Erdoğan'ın uçağı, 3. Havalimanına iniş yapan ilk uçak oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-ANK" adlı uçağıyla 3. Havalimanına indikten sonra yaptığı açıklamada, "Şu anda muhteşem bir havalimanını inşa etmenin gururu içerisindeyiz. Daha öncede belirttiğimiz gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında resmi açılışını yapacağız. Bunun için ben milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum ve en kalbi duygularımla selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.
Kaynak: haberinburada
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