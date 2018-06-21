Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-ANK" adlı uçağıyla 3. Havalimanına indikten sonra yaptığı açıklamada, "Şu anda muhteşem bir havalimanını inşa etmenin gururu içerisindeyiz. Daha öncede belirttiğimiz gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında resmi açılışını yapacağız. Bunun için ben milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum ve en kalbi duygularımla selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: haberinburada