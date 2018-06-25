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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Zaferi İsrail Meclisini Karıştırdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SEÇİM ZAFERİ İSRAİL MECLİSİNİ KARIŞTIRDI

İsrail meclisinde kürsüye çıkan milletvekili Talib Ebu Arar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısının dolayı tebrik etmesine Yahudi asıllı milletvekilleri büyük tepki gösterdi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Zaferi İsrail Meclisini Karıştırdı(7/10)3

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması İsrail meclisini karıştırdı.

ARAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

İsrail meclisinde bugün yapılan genel kurul toplantılarında kürsüye çıkan Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Talib Ebu Arar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

"ERDOĞAN'I KENDİSİNE KİN GÜDENLERE RAĞMEN TEBRİK EDERİM"

Ebu Arar konuşmasında, "Türk halkını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünkü seçimlerde elde ettiği büyük başarıdan dolayı ve kendisine kin güdenlere rağmen tebrik ederim." ifadelerini kullanırken, Yahudi asıllı milletvekilleri, Ebu Arar'ın sözlerine tepki gösterdi.

"TÜRKİYE BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR ÜLKEDİR"

İsrailli milletvekillerinin tepkilerine rağmen konuşmasına devam eden Ebu Arar, "Allah'a binlerce kez hamdolsun. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülkedir. Mübarek olsun." dedi.

FİLİSTİN ASILLI VEKİLLER ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Öte yandan parlamentonun diğer Filistin asıllı milletvekillerinden Abdulhakim Hac Yahya da genel kurulda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik etti.

ORTAK ARAP LİSTESİ BLOKU, 13 MİLLETVEKİLİ İLE TEMSİL EDİLİYOR

Yahudi asıllı milletvekilleri, Hac Yahya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladığı konuşmaya da uzun süre tepki gösterdi.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan siyasi partilerden milletvekili seçilen Filistinlilerin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli parlamentoda 13 milletvekili ile temsil ediliyor.

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Kaynak: haberinburada



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