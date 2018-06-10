Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli mitinginde Muharrem İnce'nin Millet Kıraathanesi eleştirisine "Adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki" diye yanıt verdi.

"UÇAK FABRİKASINI KAPATIP GAZ OCAĞI FABRİKASINA ÇEVİRDİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok" dedi.

"KANAL İSTANBUL'A KARŞIYIM DİYOR. KAFAYA BAK"

Erdoğan, "Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok. Daha şurada geçenlerde bir gemi Boğaz'da yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı Allah muhafaza aylarca orada yangın olurdu. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"KAFAYI TAKMIŞ, KUMARHANE ANLIYOR"

Milletimizi kökenine, inancına, kılık kıtyafetine göre bölenlerden olmadık. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın. Bu ülkede başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Onları odalara çekip oralarda neler yaptığınızı ve o bayanın da partinizin milletvekili olduğunu biz çok iyi biliyoruz. 'Ben İmam Hatip'e düşman değilim, öğretmenlik yaptım diyor.' Öğretmenlik yapsan ne yazar. Sen kendine bak kendine. Bunlar şehirlerimizi oya göre renklere ayıranlar. Oy almak için bu numaraları neden yapıyorsun? Kafayı takmış şimdi, açıkladım ya millet kıraathaneleri dedim. Kafayı ona takmış. Kumarhane anlıyor, iskambil oynarlar ya bunların çoğu onu anlıyor. Bay Kemal, Bay Muharrem kıraathane okumaktır." ifadelerini kullandı.

"NEYİ YIKIYORSUN, HADDİNİ BİLECEKSİN"

Tutturmuş ben fizik öğretmeniyim güzel saygı duyarım. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etmene izin vermez. Geçen akşam Kadıköy'de geziyorlar onlara hırsız Erdoğan diye slogan attırıyor. Haddini bileceksin. Birileri çıkıyor Külliye'ye gitmem diyor. Senin genel başkanın tıpış tıpış geldi. Klozetleriniz altın dediler. Bizim altından klozette ne işimiz var. Bunlar sarı pirinç ile altını karıştırıyorlar. Biri çıkmış yıkacağım diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun. Gömerler, gömerler neyi yıkıyorsun? Bu ülkenin helal parası ile yapılmış neyi yıkıyorsun haddini bil." ifadesini kullandı.

"DÜNYA'NIN İLK 3'Ü İÇERİSİNDE BULUNAN HAVALİMANINI AÇIYORUZ"

Erdoğan, "Türkiye'yi tekrar ezik silik günlerine döndürmenin planını yapıyorlar. 29 Ekim'de dünyanın ilk 3'ü içerisine bulunan havalimanını açıyoruz. Orada bir televizyon programı yapacağım. O havalimanının güzelliklerini göreceksiniz." dedi.

"APOLETLERİ SEN Mİ TAKTIN DA SÖKECEKSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet karşınıza gelince SİHA'ları, İHA'ları sorun. Adamın işi gücü yok gitmiş İsmail Metin Paşa ile uğraşıyor, Afrin Operasyonu'nu yöneten paşa. O apoletleri sen mi taktın da sen sökeceksin. Halk taktı onları. Bunu sökecek merci yargıdır. Cahil! Bunu öğren, Cumhurbaşkanı olsan da sökemezsin" diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada