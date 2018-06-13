Erdoğan, İnce'nin "Erdoğan beyaz Türk. Ben zenci." çıkışına, "Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman 'Beyaz Türk' olmakla övünmedim. Bu milletin hizmetkarı olarak övündüm." sözleriyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Muhalefet milletin önünü açacağına sürekli paçasından çekiyor. Milletimiz böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Sen tanklardan kaçtın korkaklar zafer anıtı dikemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"OVİT'İN AÇILIŞINI YAPTIK"

Memleketinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Ülkemizde 81 tane güzel var ama bizim gözümüzde Rize hep bir tane. Memleketimi çok özlemiştim. Rize de bu evladını çok özledi. Ovit'in açılışını yaptık. Ben karşımda rekora koşan bir Rize görüyorum. Kimisi gelir ben şöyleyim der. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz." dedi.

"BİRİLERİ KEK İLE UĞRAŞIRKEN BİZ TÜRKİYE'Yİ BİR HAYALİYLE DAHA BULUŞTURDUK"

"Onlara sorsanız 16 yıl önce nasıl bir Rize vardı bilmezler" diyen Erdoğan, "Trabzon'a uğradım orası da hınca hınç doluydu. Ardından bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasal projenin açılışını yaptık. 2012 yılında ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Maliyeti 1.5 katrilyon, 6 yılda bitti. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Arabayla tünelin içerisinden gittik, geldik. Ama ne güzellik, ne mutluluk. dünyada bu eşi benzeri az olanlardan" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ovit Tüneli) Birileri kekle pastayla muhallebiyle uğraşırken, biz, Türkiye'yi bir hayaliyle daha buluşturduk." dedi.

"BAY KEMAL BAŞKA KONUŞUYOR, BAY İNCE BAŞKA KONUŞUYOR"

Erdoğan, "Bay Muharrem Edirne'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışırken biz vatandaşımızı yol eziyetinden kurtardık. Bay Muharrem, ABD'den gelecek yeni telefonu bekleyedursun biz, dün Azerbaycan, KKTC, Ukrayna, Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla beraber Türkiye bölgesini, enerji merkezine dönüştüren TANAP Projesi'ni hayata geçirdik. Bunlar neyin hayır neyin şer olduğunun da farkında değil. Amerika ile uğraşırken varsa şunu bir çıkarın ya Bay Kemal başka konuşuyor, Bay İnce başka konuşuyor. " diye konuşuyor.

"SENİN KARŞINDA ERDOĞAN VAR"

"Ne diyor Kandil'e operasyon yapamayacaklar" diyen Erdoğan, "Bay Kemal bak senin karşında Erdoğan var. 20 uçak ile daha dün 14 noktayı yok ettik, nerede Kandil'de gerekirse Sincan'da. Bunlar bize Afrin'e girmeyin dediler, girdik mi? Bay Kemal Bay Muharrem biz buyuz. Çıkmış diyor ki ben zenci Türklerdenim Erdoğan beyaz Türk. Ya ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Ben beyaz Türk olmak ile övünmedim. Bu memleketin hizmetkarı olmakla övündüm"ifadesini kullandı.

"EKONOMİMİZİ YÜZDE 7.4 ORANINDA BÜYÜTTÜK"

Erdoğan, "Bakanlıklta evrakları incelediler (Kılıçdaroğlu) 'ben de okudum gördüm ki FETÖ'nin Türkiye'ye gönderilme noktasında üzerine düşeni yapmıyor' her zaman doğruyu söylemez bunu da söyleyeyim. Muhalefet şehir hastanelerini kapatmanın vaadini verirken biz ekonomimizi yüzde 7.4 oranında büyüttük." diye konuştu.

"KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ"

Erdoğan, "Bay Kemal, Bay Muharrem'i başından savmak için aday yaptı. Biz, Allah'ın izniyle cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Muhalefet milletin önünü açacağına sürekli paçasından çekiyor. Milletimiz böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Sen tanklardan kaçtın korkaklar zafer anıtı dikemez. " dedi.

"MEYDANLARDA OLMADIK TAKLALAR ATIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir. Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. Başörtüsü özgür olmasın diye imza atan bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor. (Başörtüsü konusunda) Neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı takiyedir, omurgasızlıktır, iki yüzlülüktür" diye konuştu.

"BEYAZ TÜRK OLMAKLA ÖVÜNMEDİM"

Cumhurbaşkanı, İnce'nin "Erdoğan beyaz Türk. Ben zenci. Ben Türkiye'nin zencisiyim. Erdoğan saraylı, ben gariban" sözlerine, "Çıkmış diyor ki, 'Ben zenci Türklerdenim Erdoğan beyaz Türk' Yahu ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman 'Beyaz Türk' olmakla övünmedim. Bu milletin hizmetkarı olarak övündüm' dedi.

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Kaynak: haberinburada