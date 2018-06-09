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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'ya 55 Bin Kişilik Yeni Stadyum Müjdesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANKARA'YA 55 BİN KİŞİLİK YENİ STADYUM MÜJDESİ

19 Mayıs Stadyumu'ndaki dev mitingde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum kazandıracağız. Uluslararası finallere ev sahipliği yapacak" dedi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'ya 55 Bin Kişilik Yeni Stadyum Müjdesi(6/10)2

Cumhurbaşkanı Rece pTayyip Erdoğan, Ankara'daki mitinginde 55 bin kişilik yeni stadyumun müjdesini verdi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Şimdi geliyoruz yeni müjdelerimize... Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum kazandıracağız. 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilecek. Uluslararası finallere ev sahipliği yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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