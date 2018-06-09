19 Mayıs Stadyumu'ndaki dev mitingde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum kazandıracağız. Uluslararası finallere ev sahipliği yapacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Rece pTayyip Erdoğan, Ankara'daki mitinginde 55 bin kişilik yeni stadyumun müjdesini verdi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Şimdi geliyoruz yeni müjdelerimize... Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum kazandıracağız. 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilecek. Uluslararası finallere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: haberinburada