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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyadan tebrik mesajları yağdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DÜNYADAN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısından dolayı birçok ülkeden tebrik telefonları yağıyor. Erdoğan'ı ilk kutlayan isim ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev oldu.

Tarih : 25 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünyadan Tebrik Mesajları Yağdı(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin seçim başarısından dolayı dünya ülkelerinden tebrik telefonları yağıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayan ilk lider oldu.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Boşnak lider İzetbegovic Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Boşnak lidere teşekkür etti.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Arnavut lidere tebriği için teşekkür etti.

MACARİSTAN

Macaristan Başbakanı Orban, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.

FİLİSTİN

Filistin Devlet Başkanı Abbas, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkan Erdoğan'ı tebrik etti.

GİNE

Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Ak Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

KATAR

Katar Emiri Temim, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

PAKİSTAN

Pakistan meclisinde en büyük gruba sahip PML-N'nin lideri ve Pencap Eyalet Başbakanı Şerif, seçim başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

SUDAN

Sudan Devlet Başkanı Beşir, seçim başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

MUSEVİ HAHAMBAŞI

Musevi Hahambaşı İshak Haleva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

ERMENİ KATOLİK LİDERİ

Ermeni Katolik Ruhani lideri Levon Zekiyan, seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

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Kaynak: haberinburada



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