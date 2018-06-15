Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İİlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar esnaf ziyaretinde vekilimizn abisini öldürdüler. PKK, HDP bunlar öldürdüler Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu işin arkasını bırakmayacağız." dedi.

Erdoğan olayın "Esnaf ziyareti yapılırken 'siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz' buraya nasıl gelirsiniz diyerek bu aileye böyle bir saldırı gerçekleşti. Sonuç olarak 4 ölü 9 yaralı var" şeklinde gerçekleştiğini paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"VEKİLİMİZİN ABİSİNİ ÖLDÜRDÜLER"

"Tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Terörden ayrışarak değil terörün içinde girdik. Umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Dün de bizim Şanlıurfa Milletvekilimiz'in abisini terör örgütü PKK, HDP bunlar öldürdüler. Kaç kişiyi yaraladılar. Bunlar tahrik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller.

"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız, ne Cudi'de bırakacağız, ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz.

"ESNAF ZİYARETİNDE SALDIRDILAR"

Esnaf ziyareti sırasında saldırdılar. 4 tane ölü var 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen olaylar. Demokrasi, barıştan yanayız diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala devam ettiriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar şunu bilsinler ki bu işin peşini bırakmayacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Biz devlet olarak huzuru tesis edeceğiz. Milletimiz bu oyunlara gelmemesi, kardeşliği elden bırakmamasını ben milletimden özellikle rica ediyorum."

Kaynak: haberinburada