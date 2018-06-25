Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. 4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan, seçmenine 4,5 milyon kişi daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. 4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan, seçmenine 4.5 milyon kişi daha ekledi.

YENİ MODELİ HAYATA GEÇİRECEK "KURUCU BAŞKAN" OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye'de yeni modeli hayata geçirecek 'Kurucu Başkan' oldu. 13'üncü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın ardından bu makamda bir dönemden fazla görev yapan dördüncü isim olacak.

KENDİ PARTİSİNDEN 10 PUAN FAZLA OY ALDI

Kendi partisinden 10 puan fazla oy alan Erdoğan, MHP ve BBP'yle birlikte kurduğu Cumhur İttifakı'nın ise sadece 1 puan gerisinde kaldı. Cumhur İttifakı, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı'na yaklaşık 20 puan fark attı. Cumhurbaşkanı'nı ilk kez halkın seçtiği 2014'te yüzde 51.79'la seçilen Erdoğan, oy oranını 4 yıl önceye göre artırdı.

SEÇMENLERİNE 4 MİLYON 500 BİN KİŞİ DAHA EKLEDİ

4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan, seçmenlerine 4 milyon 500 bin kişi daha ekledi. Erdoğan, yüzde 51.41 evet oyunun kullanıldığı 16 Nisan 2017 referandumuna göre de oyunu artırdı.

İTTİFAKLARIN BİRİNCİ ÇIKTIĞI İLLER

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Türkiye'nin büyük bölümünde çoğunluğu alırken, Millet İttifakı Trakya, Ege ve Akdeniz'deki illerde birinci oldu. Cumhur İttifakı, en büyük iki şehir olan İstanbul ve Ankara'da birinci çıkarken, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin'de Millet İttifakı önde bitirdi. Balıkesir, Adana ve Hatay'da ise Cumhur İttifakı ipi göğüsledi. İttifaklarda bulunmayan HDP, Doğu ve Güneydoğu'da 10 ilde birinci oldu.

1 KASIM 2015 BENZERLİĞİ

İttifak oyları esas alındığında, Cumhur İttifakı'nın seçimi birinci tamamladığı illerin tablosu 1 Kasım 2015'te AK Parti'nin kazandığı illerle büyük benzerlik gösterdi. Cumhur İttifakı, 1 Kasım 2015 seçiminde AK Parti'nin birinci çıktığı illerden sadece Antalya, Mersin ve Çanakkale'de ilk sırayı alamadı. Ancak ittifak oyları dikkate alınmayıp parti bazında bakıldığında AK Parti, Çanakkale, Antalya ve Mersin'de de seçimi birinci olarak tamamladı.

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Kaynak: haberinburada