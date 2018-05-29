CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Pensilvanya' iddiaları sonrası harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazminat davası açtı.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce, bir mitinginde Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'le görüştüğünü ve bunun ardından AK Parti'yi kurduğunu iddia etmişti.

"İSPATLAMAZSAN NAMERTSİN"

Erdoğan da bu iddiaya sert sözlerle cevap vermiş ve "Eğer bu iddianı ispatlamazsan namertsin" diye çıkışmıştı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir adım daha geldi ve Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulundu ve İnce'ye tazminat davası açtı.

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Kaynak: haberinburada