CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÜNYA KUPASINDA FAVORİ ALMANYA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda "Herhalde Almanya yine kazanır gibi duruyor. Favori onlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"DÜNYA KUPASINDA FAVORİ ALMANYA"
"Dünya Kupası'nda favoriniz hangi takım?" sorusuna Erdoğan "Herhalde Almanya yine kazanır gibi duruyor. Favori onlar" şeklinde cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada
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