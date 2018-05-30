CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CÜNEYT ÇAKIR'A DÜNYA KUPASINDA BAŞARILAR DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 565'inci yılı için düzenlenen organizasyonda görüştüğü Cüneyt Çakır'a Dünya Kupasında başarılar diledi.
İstanbul'un Fethi'nin 565'inci yılı için düzenlenen organizasyona spor dünyasından da birçok önemli isim katıldı. Geceye katılanlardan hakem Cüneyt Çakır da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
GECEYE SPOR CAMİASINDAN BİR ÇOK İSİM KATILDI
Recep Tayyip Erdoğan, Rıdvan Dilmen'in de yer aldığı gecede 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakem Cüneyt Çakır'a başarılar diledi.
Geceye spor camiasından da birçok önemli isim katıldı. Katılanlar arasında TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de yer aldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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