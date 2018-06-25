Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek. İstanbul'daki görüşmede seçim sonuçları değerlendirilecek.

ERDOĞAN OYLARIN YÜZDE 52'SİNİ ALARAK YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Pazar günü gerçekleşen 13'üncü cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekilleri seçimlerinde Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı. Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,5'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

MUHARREM İNCE OYLARIN YÜZDE 30,6'SINI ALDI

Erdoğan bu sonuçla Türkiye'nin bu seçimlerle geçtiği 'cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin' ilk lideri oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibi olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyların yüzde 30,6'sını aldı.

DEMİRTAŞ YÜZDE 8,3, AKŞENER İSE YÜZDE 7,3 OY ALDI

Cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8,3, Meral Akşener yüzde 7,3, Temel Karamollağlu yüzde 0,8 ve Doğu Perinçek yüzde 0,2 oranında oy aldı.

AK PARTİ VE MHP MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU KAZANDI

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ise milletvekili seçimlerinde oyların yüzde 53,6'sını alarak parlamentoda çoğunluğu kazandı. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı ise oyların yüzde 34'ünü aldı.

HDP BARAJI GEÇİP 67 MİLLETVEKİLİ KAZANDI

HDP ise yüzde 10 barajını aştı, yüzde 11,6 oy oranıyla parlamentoya 67 milletvekili soktu.

Katılım oranı milletvekilliği seçimlerinde yüzde 86,6 cumhurbaşkanlığında yüzde 88,1 olarak kaydedildi.

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Kaynak: haberinburada