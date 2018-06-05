CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE, AYDINLILARLA BİRLİKTE ZEYBEK OYNADI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın mitingi sonrası vatandaşlarla zeybek oynadı. İnce'nin zeybek oynaması sosyal medyada gündem oldu.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. İnce, miting sonrasında bir ilke imza atarak Aydınlılarla yöresel Zeybek halk oyununu oynadı.
YÖRESEL KIYAFETLER GİYİP VATANDAŞLARLA ZEYBEK OYNADI
İnce, boyuna sardığı Aydın yöresine ait şal ve başına taktığı kasketiyle mitinge gelen vatandaşların önünde Aydın ve Ege bölgesine ait yöresel bir halk oyunu olan Zeybek oyununu oynadı.
DAHA ÖNCE PLATFORMDA BİSİKLET SÜRMÜŞTÜ
Daha önce Samsun mitinginde bisiklet süren İnce, Aydın'da da zeybek oynayarak dikkatleri üzerine çekti.
SOSYAL MEDYADA GÜNÜN KONUSU OLDU
Muharrem İnce'nin zeybek oynaması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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