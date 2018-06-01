Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gomis Bize Geldi, Aykut Kocaman İstemedi
İsmi Galatasaray İle Anılan Yıldız Futbolcu İstanbul'a Geldi
Antalya'da Ameliyat Olan Genç Kızın Midesinden 1,5 Kilo Saç Çıktı
Keşmir'de Zırhlı Araç Göstericilerin Üzerine Daldı: 3 Yaralı!
Lionel Messi Kariyerinin En Güzel Golünü Açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Usta 30 Milyon Euroyu Göndermeli
Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
Ülker Stadı, Fenerbahçe Kongresine Hazır
Kefen Giyip Eylem Yapan İşçiler, Canlı Gömülme Talebinde Bulundu
Haziran'ın İlk Gününde Sürpriz! 20 Dakika Yağdı, Her Yer Beyaza Büründü
Brezilyalı Futbolcu Vagner Love: Beşiktaş'ı Fıfa'ya Şikayet Ederim
Son Dakika! Bddk'dan Sert Açıklama: Algı Operasyonları Her Daim Boşa Çıkarıldı
Trabzonspor'un Eski Golcüsü Hu Jun Suk, Fransa İkinci Ligine Transfer Oldu
Londra Belediye Başkanı'ndan Çağrı: Pkk'nın Yararlandığı Yasal Boşluklar İçin Hükümet Harekete Geçmeli
Vartolu'nun Hayali Gerçek Oldu, Tarihi Kulübe İmza Attı
Bosna Hersek, Visca'nın 3 Gol Attığı Maçta Güney Kore'yi Devirdi
Didik Didik İncelenen Ceset, 17 Yıl Sonra Toprağa Verildi
Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
Parkta Çektiği Fotoğraflara Bakan Anne, Oğlunun Arkasındaki Suratı Görünce Dehşete Düştü
Kars Ve Erzincan'da 20 Dakika Boyunca Yağan Dolu, Her Yeri Beyaza Bürüdü

Cuma Namazını Mescid-i Aksa'da Kılmak İsteyen Müslümanlar, Ayrım Duvarı'nı Merdivenle Aşıyor

CUMA NAMAZINI MESCİD-İ AKSA'DA KILMAK İSTEYEN MÜSLÜMANLAR, AYRIM DUVARI'NI MERDİVENLE AŞIYOR

Filistinliler, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki duvarı merdivenle aşıyor.

Tarih : 01 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Cuma Namazını Mescid-İ Aksa'da Kılmak İsteyen Müslümanlar, Ayrım Duvarı'nı Merdivenle Aşıyor(8/10)4

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın ediyor.

ÇOK SAYIDA KONTROL NOKTASI BULUNUYOR

Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını Aksa'da kılmak amacıyla Kudüs'e geçmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıktı. İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası yer alıyor.

GEÇİŞLERE İZİN VERMİYORLAR

İsrail, olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. Abluka altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

MERDİVEN DAYAYIP TIRMANIYORLAR

Ayrım Duvarı'nın çeşitli yerlerine merdiven dayayan ve tırmanan gençler, Aksa'da bir vakit namaz kılmak için zorlu yolculuğu göze alıyor. Bununla kalmayıp zaman zaman düşme ya da İsrail askerlerine yakalanma tehlikesi de yaşıyorlar.

"ÖZEL İZİN BELGESİ İSTİYORLAR"

Filistinli İyad Kemil (36), AA muhabirine, cuma namazını kılmak için şehre girişine izin verilmediğini belirterek, "Namaz kılmamıza engel oluyorlar. Bizden özel izin belgesi istiyorlar. Ama başvuruları 'güvenlik' gerekçesiyle reddediyorlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cuma  Namazını  Mescid-İ  Aksa  Da  Kılmak  İsteyen  Müslümanlar  Ayrım  Duvarı    
Merdivenle  Aşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER