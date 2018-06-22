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Cübbeli Ahmet Hoca, tatil cennetinde görüntülendi

CÜBBELİ AHMET HOCA, TATİL CENNETİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Tatil için Antalya'yı tercih eden İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, günübirlik turlar için yat kiraladı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Cübbeli Ahmet Hoca, Tatil Cennetinde Görüntülendi(6/10)2

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 3 gündür Antalya'da tatil yapıyor.

YAT KİRALADILAR

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, tatil için Antalya'yı tercih etti. Üç gündür Antalya'da bulunan Ünlü ve beraberindekiler, günübirlik turlar için yat kiraladı.

SIÇAN ADASI'NIN ETRAFINDA TURLADI

Ahmet Mahmut Ünlü ve beraberindekiler, dün de beyaz bir yata binip Sıçan Adası'nın etrafında tur attı. Akşam saatlerinde dönen 7 kişilik grup, lüks araçlarla kaldıkları otele gitti.

Cübbeli Ahmet Hoca ve beraberindekiler böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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