CÜBBELİ AHMET HOCA, TATİL CENNETİNDE GÖRÜNTÜLENDİ
Tatil için Antalya'yı tercih eden İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, günübirlik turlar için yat kiraladı.
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 3 gündür Antalya'da tatil yapıyor.
YAT KİRALADILAR
İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, tatil için Antalya'yı tercih etti. Üç gündür Antalya'da bulunan Ünlü ve beraberindekiler, günübirlik turlar için yat kiraladı.
SIÇAN ADASI'NIN ETRAFINDA TURLADI
Ahmet Mahmut Ünlü ve beraberindekiler, dün de beyaz bir yata binip Sıçan Adası'nın etrafında tur attı. Akşam saatlerinde dönen 7 kişilik grup, lüks araçlarla kaldıkları otele gitti.
Cübbeli Ahmet Hoca ve beraberindekiler böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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