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Cristiano Ronaldo, Ağlayan Minik Taraftarını Görünce Dayanamadı

CRİSTİANO RONALDO, AĞLAYAN MİNİK TARAFTARINI GÖRÜNCE DAYANAMADI

Portekiz ile Dünya Kupasında mücadele edecek olan Cristiano Ronaldo, polisin kendisine yaklaşmasına izin vermediği minik taraftarı yanına çağırarak fotoğraf çektirdi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Cristiano Ronaldo, Ağlayan Minik Taraftarını Görünce Dayanamadı(10/10)6

Portekiz ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeşil sahaların dışında çevresine yaptığı yardımlarla da tanınıyor. Bunun bir örneğini Portekiz Milli Takımı ile gittiği Rusya'da gösteren Cristiano Ronaldo, minik bir hayranının ömür boyu unutamayacağı bir anıya sahip olmasını sağladı. Gözyaşları içinde kendisini uzaktan seyreden küçük taraftarı yanına çağıran Cristiano Ronaldo, minik hayranına hiç unutamayacağı bir hediye verdi.

MİNİK HAYRANININ FORMASINI İMZALADI

Cristiano Ronaldo, kendisine yaklaşmasına izin verilmeyen minik bir taraftarın polis ile yaşadığı konuşmaya şahit olunca dayanamadı. En büyük hayranı olduğu Cristiano Ronaldo'ya bir adım uzakta olan ancak ulaşamayan minik taraftar, gözyaşları için polise yalvarmaya başladı. Bu duruma el atan Portekizli yıldız, minik taraftarı yanına çağırdı. Önce minik hayranına sarılan ve yanaklarından öpen Cristiano Ronaldo, daha sonra da hayranının giydiği Ronaldo formasını imzaladı.

Önceleri üzüntü içinde ağlayan minik taraftar, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı anlardan sonra bu kez de mutluluktan ve heyecandan gözyaşlarını tutamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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