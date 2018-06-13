COMOLLİ'NİN 10 NUMARASI 21 YAŞINDAKİ SIRP!
Fransız Sportif Direktör Comolli, Chelsea'nin Sırp yıldızı Danilo Pantic'i gözüne kestirdi. 21 yaşındaki oyuncu kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna dahil edilmek isteniyor.
Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Damien Comolli'nin transfer listesi şekillenmeye başladı. Fransız futbol adamının 10 numara adayları arasında Chelsea'nin genç Sırp yıldızı Danilo Pantic ön plana çıktı. Comolli, Chelsea ile olan iyi ilişkilerini kullanarak 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Fransız Sportif Direktör, yeni Teknik Direktörü belirler belirlemez Danilo Pantic için girişimleri hızlandıracak.
PARTİZAN DA BEKLEMEDE
21 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2019'da bitiyor. İngiliz Kulübü genç oyuncunun sözleşmesini uzatarak bir başka takıma kiralamayı düşünüyor. Pantic, geçen sezonu Partizan'da kiralık olarak geçirdi ve oynadığı 46 maçta 5 gol atarken, 11 asist yaptı. Sırp oyuncu bu performansla takımının en iyi oyuncusu seçildi. Partizan da Sırp orta sahayı yeniden kiralamayı planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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