ÇOCUK PARKINDA DEHŞET! 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU PİTBULL'UN DİŞLERİNDEN ZOR KURTARDILAR
Tekirdağ'da arkadaşları ile birlikte parkta oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk sahipsiz pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. 6 kişi tarafından güçlükle kurtarılan çocuğa, hastanede 52 dikiş atıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşları ile birlikte parkta oyun oynayan 12 yaşındaki İdil B. sahipsiz pitbul cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük İdil'i parktaki 6 kişi güçlükle kurtarırken, yüzünden yaralanan ve hastaneye kaldırılan küçük kıza 52 dikiş atıldı.
PİTBULL'UN SALDIRISINDAN GÜÇLÜKLE KURTARILDI
Atatürk Mahallesi Yarımay Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana gelen olayda arkadaşları ile birlikte parkta oyun oynayan İdil B.'ye sahipsiz dolaşan pitbul cinsi bir köpek saldırdı. Olay anında parkta büyük panik yaşanırken, İdil'in ailesi ve çevredekiler duruma hemen müdahale etti. İdil güçlükle köpeğin saldırısından kurtarıldı. Burada çevredeki diğer kişilere de saldırmaya çalışan pitbull ardından uzaklaştı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Pitbul saldırısı sonrası yüzünün şakak kısmından yaranan ve kanlar içinde kalan İdil, ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Yüzünde derin ısırık izi oluşan İdil hemen tedavi altına alındı ve 52 dikiş atıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından ise 12 yaşındaki İdil B. taburcu oldu.
"BAŞKA ÇOCUKLARIN BAŞINA GELMESİN"
Saldırgan bir köpek olarak bilinen pitbulun başıboş sokakta gezmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren baba B.B., "Kendini bilmez densiz birinin beslediği pitbul cinsi köpek, kızıma çocuk parkında, 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak öldürmeye çalışmış. Allah'ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikayet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen başka çocuğun başına gelmesin" dedi.
Kaynak: haberinburada
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