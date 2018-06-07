2 aylık hamile kadın Oğlak burcu olacak olan çocuğunu doğurmak istemediğini açıkladı. Duydukları karşısında şoke olan doktor bu isteği kabul etmedi, hastayı psikiyatri kliniğine yolladı.

HAMİLE KADIN ÇOCUĞUNUN OĞLAK BURCU OLACAĞINI ÖĞRENDİ

Sıradışı olay sosyal medyada ortaya çıktı. 2 aylık hamile olan bir kadın, bebeğinin doğacağı tarihi araştırdı. Evladının oğlak burcu olacağını anladı.

APAR TOPAR HASTANEYE GİDİP KÜRTAJ İSTEDİ

Apar topar hastaneye giden anne, doktoru durumu anlattı. Oğlak burcu olacak olan çocuğunu doğurmak istemediğini açıkladı.

DOKTOR, İSTEĞİ KABUL EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEYİP PSİKİYATRİ ÖNERDİ

Duydukları karşısında şoke olan doktor ise bu isteği kabul edemeyeceklerini vurguladı. Hastayı psikiyatri kliniğine yolladılar.

ŞİKAYET FORMUNU TWİTTER'DA PAYLAŞTILAR

Bir twitter kullanıcısı ise doktorun yazdığı o formu internette paylaştı. Olan biteni okuyanlar gözlerine inanamadı.

Kaynak: Takvim

Kaynak: haberinburada