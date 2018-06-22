ÇOBAN SU İÇMEYE GİTTİ, DÖNDÜĞÜNDE SÜRÜNÜN TAMAMI CANSIZ YATIYORDU
Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu 106 kıl keçisinden oluşan sürünün tamamı telef oldu. Korkunç olay sonrası şoka giren sürünün sahibi, ölen hayvanlarına sarılarak hüngür hüngür ağladı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu sürüsünün tamamı telef olan İsmail Koç, ölen hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü.
SÜRÜNÜN TAMAMI TELEF OLDU
Üçavlu Mahallesi Mağara Tepe mevkisinde çobanlık yapan Levent Şermen, otlattığı hayvanların yağmurdan ıslanmaması için çam ağacının altına sığındı. Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 106 kıl keçisinden oluşan sürünün tamamı telef oldu.
ÇOBAN, ÇEŞMEYE SU İÇMEYE GİTMİŞTİ
Çoban Şermen, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, çeşmeye su içmeye gittiğini, sürünün sesinin bir anda kesildiğini, her şeyin bir anda olduğunu söyledi.
HAYVANLARIN ARDINDAN AĞIT YAKTI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sürünün sahibi İsmail Koç, telef olan keçileri görünce sinir krizi geçirdi. Hayvanlarına sarılarak ağlayan Koç, "Allah'ım hangisine koşayım." diye ağıt yaktı.
Koç'u, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Hayvanlar kepçe yardımıyla kazılan çukura gömülecek.
Kaynak: haberinburada
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