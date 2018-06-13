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CNN Türk'te yaprak dökümü! Ünlü sunucunun işine son verildi

CNN TÜRK'TE YAPRAK DÖKÜMÜ! ÜNLÜ SUNUCUNUN İŞİNE SON VERİLDİ

CNN Türk yönetimi "Ne Oluyor" programını yapan ve sunan Şirin Payzın ile yollarını ayırdı. CNN Türk, Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son verdi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Cnn Türk'te Yaprak Dökümü! Ünlü Sunucunun İşine Son Verildi(6/10)2

CNN Türk'te Ne Oluyor programını yapan ve sunan Şirin Payzın'ın kanalla yolları ayrıldı.

DEMİRÖREN GRUBA GEÇTİKTEN SONRA KANALDA DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son veren CNN Türk, Şirin Payzın'ı da gönderdi.

ŞİRİN PAYZIN'IN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Son olarak "Ne Oluyor" programının yapımcısı ve sunucusu Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildiği öğrenildi.

Şirin Payzın'ın neden ayrıldığı yönünde ise taraflardan bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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