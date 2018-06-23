Fenerbahçe'nin Başına Geçen Cocu: Planlarımız Çok Güzel
Gol Rekoru Kırılan Maçta Belçika, Tunus'u Perişan Etti
Rekor Geldi! Seçim De Dünya Kupası Da Türk Turizminin Hızını Kesemedi
Fenerbahçe'nin Ödediği Tazminat Belli Oldu
Bakan Duyurdu! Sigara İçmeyen Çalışana Mesai Ve Yıllık İzin Müjdesi
Hükümetten İnce'nin 5 Milyon Kişi Geldi' Dediği Miting İçin İlk Yorum
Çipras Verdiği Sözü Tuttu, Kravatı Boynuna Geçirdi
Ünlü Model İle Evli Profesör, Genç Öğrencisi İle Not Karşılığında İlişkiye Girince İşinden Oldu
Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
Şehri Gezmeye Gelen Futbolcunun Transferi Yattı
Türkiye'ye Sadece 20 Tane Geldi! 500 Bin Tl'ye Alıp Taksi Yaptı
İstanbul'dan Acı Haber! İki Çocuk Barajda Kayboldu
Bu Görüntü Bugün İstanbul'da Çekildi! Alt Geçitte Mahsur Kaldılar
Dünya Kupasında Günün İlk Maçı Başladı!
Bir Vahşet Haberi Daha! Kediyi Önce Sevdi, Sonra Denize Attı
Son Dakika! Muharrem İnce Mitingine Katılımı Açıkladı: 5 Milyon Kişi Burada
Göztepe İlk Transferini Yaptı
Milan'a Hakan İçin Dev Teklif
Son Dakika! Erdoğan: İnce, Cezaevine Gidip Demirtaş'tan İcazet Aldı
Dünya Kupasında İki Ülke, Tarihinde İlk Kez Karşılaşacak

Çipras verdiği sözü tuttu, kravatı boynuna geçirdi

ÇİPRAS VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, KRAVATI BOYNUNA GEÇİRDİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, iktidara geldiği 2015 yılında Yunan halkına ülkenin borçlarıyla ilgili verdiği sözü tuttu ve hayatı boyunca takmayı reddettiği kravatı boynuna geçirdi.

Tarih : 23 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Çipras Verdiği Sözü Tuttu, Kravatı Boynuna Geçirdi(9/10)5

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, iktidara geldiği 2015 yılında Yunan halkına verdiği sözü yerine getirdi ve hayatı boyunca takmayı reddettiği kravatı boynuna geçirdi.

SÖZÜ VARDI

Bugüne dek, aralarında Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir çok liderden "kravat hediyesi" alan Çipras, her lidere "Yunanistan'ın yüklü borcu azaltıldığında; kırpıldığında ya da ödeme süresinin uzatıldığında kravat takacağım" diyordu.

TARİHİ ZAFER KRAVATI TAKTIRDI

Yunanistan'ın sekiz yıldan bu yana ekonomik krizle mücadelesinin sonunda, AB ve IMF'nin Yunanistan'a uyguladığı "tasarruf programının" sonuna gelinmesi; ve Eurogroup çalışmalarının sonucunda Yunanistan'ın milyarlarca borcunun geri ödemelerinin 10 yıl uzatılarak Yunan ekonomisinin kalkınmasına "teşvikte" bulunulması; Yunan hükümeti tarafından tarihi bir zafer olarak aktarıldı.

VERİLEN SÖZLER TUTULMALI

TV kameraları önüne ilk kez kravatlı çıkan Çipras, Atina'nın Zappion sarayında düzenlenen törende, "İddiayı kazandık; kravatı taktık. Verilen sözler tutulmalı. Biraz zorlanacağım ama alışacağım" dedi.

Çipras, lideri olduğu radikal sol SYRİZA ile küçük ortağı olan milliyetçi "Bağımsız Helenler- ANEL" milletvekilleri önünde yaptığı konuşmasında, Yunanistan'ın sekiz yıllık ekonomik krizinin sona erdiğini ilan etti ve "Bundan böyle belirsizliğin yerini; istikrar, güven, sosyal adalet ve normalleşme süreci alacak. Reformlara devam edilecek" dedi.

"TROYKA VESAYETTİR"

Sekiz yıl boyunca Yunanistan'ın AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) denetimi altında bulunmasını "vesayet" olarak niteleyen Çipras; iktidara geldiği 2015 yılında "Yunanistan'ın uçurumun eşiğinde bulunduğunu; devlet kasalarının boş; işsizlik oranının rekorlar kırdığını" anımsattı.

AB ve IMF'nin şartlarına şiddetle karşı çıkan sloganlarıyla 2015'te iktidara gelen Çipras buna rağmen AB ve IMF'nin baskılarına karşı dayanamadığını kabul etmiş; ve tasarruf programlarını harfiyen uygulamak zorunda kalmıştı.

ANCAK YARIM SAAT DAYANDI

Çipras yarım saat konuşmasının sonunda, "Ekonomik krizden çıkmak için yaptığımız mücadeleyi kravatsız yürüttük. Bundan sonra da işimize aynı hızla devam edeceğimiz için kravatı çıkararak işbaşı yapıyorum" dedi ve boynundaki kırmızı kravatı çıkardı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çipras  Verdiği  Sözü  Tuttu  Kravatı  Boynuna  Geçirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER