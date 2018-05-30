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Çin'de Sinir Krizi Geçiren Anne, 22 Aylık Bebeğinin Cinsel Organını Kesti

ÇİN'DE SİNİR KRİZİ GEÇİREN ANNE, 22 AYLIK BEBEĞİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ

Çin'de psikolojik sorunları bulunan anne 22 aylık erkek çocuğunun cinsel organını kesti. Daha sonra kendine gelen anne bıçağı karnına sapladı.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : Çin'de Sinir Krizi Geçiren Anne, 22 Aylık Bebeğinin Cinsel Organını Kesti(5/10)1

22 aylık bebeği yattığı sırada annenin psikolojik rahatsızlık nöbeti geldi. Elinde bıçak ile çocuğunun cinsel organı ve bir testisini kesen anne bir süre sonra kendine geldi. Ne yaptığını fark eden anne bıçağı kendi karnına saplayarak intihar etmek istedi. Komşular, kanlar içinde gördükleri anne ve bebeği hastaneye kaldırdı.

Ani sinir krizleri tutan anne ve oğlu hastane de tedavi altına alınırken kadının kocası yüksek hastane masraflarını karşılayamadığı için basın organları aracılığı ile yardım istedi.

ANNE YILLARDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Bir elbise fabrikasında çalışan baba Wu Shaozhong komşuları tarafından hastaneye çağrıldığını söyledi. Baba eşinin yılladır hastalıkla mücadale ettiğini söyledi. Hayır kurumları tedavi masraflarını karşılamak için aile ile irtibata geçti. Çocuk anne annenin durumu iyiye gittiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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