ÇİN'DE SINIFA YILAN DALDI, ÖĞRENCİLER PANİK HALİNDE KAÇIŞTI
Güneydoğu Çin'de öğrencilerin ders gördüğü sınıfa yılan girince çocuklar panik halinde kaçıştı. İlginç olay, sınıfın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Çin'in Guangdong eyaletinde yaşanan olayda, öğrenciler sınıfta ders görürken yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan öğrencilerin arasına daldı. Sınıfa yılan girmesinden dolayı öğrenciler panik halinde kaçışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntü korku dolu anları gözler önüne serdi.
ZEHİRSİZ OLDUĞU AÇIKLANDI
Uzman raporlarında, bu yılanın hava sıcaklığı uygun olan bir yer aradığından dolayı içeri girdiği ve zehirsiz olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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