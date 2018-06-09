Galatasaray'ın şampiyonluğunda attığı gollerle kilit bir rol oynayan Bafetimbi Gomis için Çin ekibi Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray'ın, bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Bafetimbi Gomis'e, transfer teklifleri geldiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Gomis'in peşine, Uzak Doğu'dan iki takımın düştüğü bildirildi.

Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'nın, geride bıraktığımız sezonda harika bir performans göstererek Süper Lig'de gol kralı unvanını elde eden Gomis konusunda ısrarcı oldukları ifade edildi.

SATMA İHTİMALİ YÜKSEK

UEFA'nın gözetiminde olduğu için maddi anlamda rahatlayacağı her türlü imkanı değerlendirmek isteyen Cim Bom'da yönetimin, Çin kulüplerinin tekliflerini dinleyeceği bilgisine ulaşıldı.

Hem Fortune hem de Shenhua'nın bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro (52.9 milyon TL) civarında bir parayı gözden çıkardıkları vurgulandı. Bu rakamın resmiyet kazanması durumunda Aslan'ın, Fransız yıldızı satma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Beşiktaş'tan Talisca da sürpriz bir şekilde Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande'ye transfer olmuştu

Kaynak: haberinburada