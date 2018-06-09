ÇİN EKİPLERİ, GOMİS İÇİN 10 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Galatasaray'ın şampiyonluğunda attığı gollerle kilit bir rol oynayan Bafetimbi Gomis için Çin ekibi Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua 10 milyon euroyu gözden çıkardı.
Galatasaray'ın, bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Bafetimbi Gomis'e, transfer teklifleri geldiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Gomis'in peşine, Uzak Doğu'dan iki takımın düştüğü bildirildi.
Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'nın, geride bıraktığımız sezonda harika bir performans göstererek Süper Lig'de gol kralı unvanını elde eden Gomis konusunda ısrarcı oldukları ifade edildi.
SATMA İHTİMALİ YÜKSEK
UEFA'nın gözetiminde olduğu için maddi anlamda rahatlayacağı her türlü imkanı değerlendirmek isteyen Cim Bom'da yönetimin, Çin kulüplerinin tekliflerini dinleyeceği bilgisine ulaşıldı.
Hem Fortune hem de Shenhua'nın bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro (52.9 milyon TL) civarında bir parayı gözden çıkardıkları vurgulandı. Bu rakamın resmiyet kazanması durumunda Aslan'ın, Fransız yıldızı satma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.
Beşiktaş'tan Talisca da sürpriz bir şekilde Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande'ye transfer olmuştu
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çocuğunu Vatandaşların Su İçtiği Çeşmeye İşeten Anne, Bilecik'i Ayağa Kaldırdı
- Usulsüz Sağlık Raporu İsteyen Adam İtiraz Eden Doktoru Feci Şekilde Dövdü
- Babası Tarafından Kaçırılan Küçük Çocuk Annesine Kavuştu
- Selahattin Demirtaş'ın Eşi, Düğün Görüntüleri Paylaştı
- Fen Bilgisi Öğretmeni Keşfettiği Tavuk Irkına Annesinin Adını Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İsrail'i Çıldırtacak Açıklama Geldi: Maçı Kudüs Nedeniyle İptal Ettik
- Başakşehirli Mevlüt Erdinç'in Babası Hayatını Kaybetti
- İngiliz Golcü Harry Kane, 2024'e Kadar Tottenham'da
- Fenerbahçe, Barcelonalı Yerry Mina'yı Kiralamak İçin Girişimlere Başladı
- Antrenmandaki Feci Sakatlık Sonrası Dünya Kupasını Kaçırdı
DÜNYA HABERLERİ
- 7 Camiyi Kapatma Kararı Alan Avusturya, İmamlarını Da Sınır Dışı Edecek
- Eski Halini Sıkıcı Bulan Genç Kadın, Vücudunu Sanat Eserine Çevirmek İçin 10 Bin Dolar Harcadı
- Senatodan Karar Çıktı, Esrar Kullanmak Serbest Bırakıldı
- Suç Örgütü Lideri 100 Bin Avro İçin 71 Sığınmacının Ölümüne Göz Yumdu!
- İslam Karşıtı Pegida, Toplanan Kalabalığı Görünce Türk Camisi Önünde Domuz Çevirmekten Vazgeçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar