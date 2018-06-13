Sosyal medyada Çiller'in kendisiyle ilgili bir takım iddialarda bulunduğu duyumunu aldığını söyleyen Akşener, Çiller'i açıklama yapmaya davet etti. Akşener'in bu söylemlerinin ardından Eski Başbakan Tansu Çiller, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan açıklamaların kendisine ait olmadığını belirtti.

İSMİM ÜZERİNDEN SİYASİ RANT PEŞİNDE KOŞMASIN

Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, "Benim tarafımdan yapılmayan hiçbir açıklama bana ait değildir. Ayrıca hiç kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya söylentileri üzerinden Çiller'e yüklenen Meral Akşener, "Sosyal medyada bir şey dolanıyor. Tansu Çiller demiş ki; Meral Akşener 28 Şubat'ta devlet belgelerini ABD'ye sattı. Buradan ilan ediyorum. Sayın Çiller bu açıklamanın doğru veya yalan olduğunu açıklamak zorundadır" demişti.

Kaynak: haberinburada