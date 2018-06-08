Bir Harf Yüzünden 7 Yıldır Emekli Olamayan Kadın, Erdoğan'dan Yardım İstedi
Çiftlik Bank Vurgununda 322 Milyon Lira Ortadan Kayboldu
Muhalif Gazeteci Fetö Propagandasından Gözaltına Alındı
Metrobüsün Rüzgarı Artık Elektrik Üretecek
Genç Adam Kafasını Kestiği Yılan Tarafından Isırıldı, Ölümden Döndü
Erdoğan Demirören Kimdir?
Stoke Cityli Ndiaye'den, Fatih Terim'e Mesaj: Takıma Dönmek İstiyorum
Fatih Altaylı: 24 Haziran'da Yüzde 13'lük Kesim Dip Dalga Yaratacak
Köpeğe Tekme Atan Cani, Kendisini Uyaran Kadının Kemiklerini Kırdı!
Fenerbahçe, Volkan Demirel'e Tl Üzerinden Sözleşme İmzalayacak
Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden 15 Kişiye Operasyon Düzenlendi
Fsm Köprüsü'nde İntihar Girişimi! Korkuluklardan Sarkan Adamın Kurtarıldığı Anlar Kamerada
Bedelli Askerlik Konusunda Başbakan Yıldırım Gibi Düşünmüyor
İstilacı Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbası İstanbul'un Kabusu Oldu
Ünlü Hoca Wenger'den Fenerbahçe'nin Yeni Sportif Direktörü Comolli'ye Övgü
Almıla Hatun Karakterini Canlandıran Gönül Nagiyeva, Diriliş Ertuğrul'a Veda Etti
Ankaragücü, Eljif Elmas İçin Fenerbahçe'ye Teklifte Bulundu
Tsk, Münbiç'e Gözlemci Heyet Gönderiyor
Talat Bulut'un Tacizine Uğrayan Genç Kızdan İlk Açıklama: Ekipten Başka Bir Kızı Da Öpmüş
Karakol Önünde Silahla Fotoğraf Çektiren Şahıs Sıradan Vatandaş Çıktı

Çiftlik Bank Vurgununda 322 Milyon Lira Ortadan Kayboldu

ÇİFTLİK BANK VURGUNUNDA 322 MİLYON LİRA ORTADAN KAYBOLDU

Çiftlik Bank vurgununda 1,1 milyar TL toplandığı tespit edildi. Bunun 17 milyon lirası ele geçirildi, 322 milyon liranın ise kimde olduğu henüz belli değil.

Tarih : 08 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Çiftlik Bank Vurgununda 322 Milyon Lira Ortadan Kayboldu(9/10)5

Çiftlik Bank soruşturmasında CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın da aralarında olduğu bazı tutuklu zanlılar geçtiğimiz hafta tahliye edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 17 milyon 400 bin lira ele geçirildi. Bu paralardan 1 milyon 800 bin lirası Sıla Aydın'ın hesaplarında bir kısmı diğer zanlıların hesaplarında, bir kısmı da Çiftlik Bank'ın hesaplarında bulundu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın son yayımlanan Çiftlik Bank raporuna göre 132 bin 222 katılımcının internet bankacılık sistemleri üzerinden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira yatırdığı belirtildi.

SAVCILIK MAĞDURLARA AİT PARALARIN PEŞİNDE DÜŞTÜ

1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira taplandığı tespit edildi. Bunun 687 milyon 838 bin 955 lirası katılımcılara geri ödendi. 129 milyon lira şirketlere sermaye olarak konuldu. Ancak kalan 322 milyon 642 bin liranın nerede ve hangi amaçlarla kullanıldığına dair bir bilgi elde edilemedi. Savcılık mağdurlara ait bu paraların peşine düştü. 145 sayfalık Teftiş Kurulu raporunda Çiftlik Bank sisteminin 4'ü Türkiye'de 6'sı yurtdışında olmak üzere 10 ayrı şirket üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Katılımcılara 2.9 milyar lira vaad edildiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çiftlik  Bank  Vurgununda  322  Milyon  Lira  Ortadan  Kayboldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER