Çiftlik Bank vurgununda 1,1 milyar TL toplandığı tespit edildi. Bunun 17 milyon lirası ele geçirildi, 322 milyon liranın ise kimde olduğu henüz belli değil.

Çiftlik Bank soruşturmasında CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın da aralarında olduğu bazı tutuklu zanlılar geçtiğimiz hafta tahliye edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 17 milyon 400 bin lira ele geçirildi. Bu paralardan 1 milyon 800 bin lirası Sıla Aydın'ın hesaplarında bir kısmı diğer zanlıların hesaplarında, bir kısmı da Çiftlik Bank'ın hesaplarında bulundu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın son yayımlanan Çiftlik Bank raporuna göre 132 bin 222 katılımcının internet bankacılık sistemleri üzerinden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira yatırdığı belirtildi.

SAVCILIK MAĞDURLARA AİT PARALARIN PEŞİNDE DÜŞTÜ

1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira taplandığı tespit edildi. Bunun 687 milyon 838 bin 955 lirası katılımcılara geri ödendi. 129 milyon lira şirketlere sermaye olarak konuldu. Ancak kalan 322 milyon 642 bin liranın nerede ve hangi amaçlarla kullanıldığına dair bir bilgi elde edilemedi. Savcılık mağdurlara ait bu paraların peşine düştü. 145 sayfalık Teftiş Kurulu raporunda Çiftlik Bank sisteminin 4'ü Türkiye'de 6'sı yurtdışında olmak üzere 10 ayrı şirket üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Katılımcılara 2.9 milyar lira vaad edildiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada