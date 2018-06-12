Amasya'ya gelen Başbakan Yıldırım, "Bunu da ilk defa Amasya'dan açıklıyorum, 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik." dedi.

Amasya'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Bunu da ilk defa Amasya'dan açıklıyorum, 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu. Yüzde 12 artış anlamına geliyor bütün şeker pancarı üreticisi kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM 5 BİN KİŞİYLE BİRLİKTE İFTAR YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, Amasya'da düzenlenen Ferhat Tüneli açılış töreni ve iftar programına katıldı. Kent merkezinde yaşanan trafik sorunun çözümü amacıyla Harşena Dağı'nın altına yapılan tünel 1 kilometre uzunluğunda. Nergiz Mahallesi'nden başlayıp dağın altından geçerek Kurşunlu Mahallesi'ndeki kavşağa çıkan tünelin şehirdeki trafik akışını hızlandıracağı belirtildi. 35 milyon TL'ye mal olan tünelin temelini 8 Nisan 2016'da o dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Başbakan Binali Yıldırım atmıştı. Elmasiye Caddesi üzerinde kurulan açılış törenine gelen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak yaklaşık 5 bin kişi ile birlikte iftar yaptı.

"ŞEKER PANCARI ALIM FİYATINI 2 LİRA 35 KURUŞ OLARAK BELİRLEDİK"

Başbakan Binali Yıldırım, şeker pancarı üreticilerini yakından ilgilendiren bir haberi, müjdesi olduğunu belirterek, "Bunu da ilk defa Amasya'dan açıklıyorum. 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu. Yüzde 12 artış anlamına geliyor bütün şeker pancarı üreticisi kardeşlerimize hayırlı olsun.

"TÜRKİYE ARTIK YILLARINI KAYBETMEYECEK"

Bu seçimler önemli seçimler. Türkiye 94 yıllık yönetim alışkanlığını değiştiriyor. Darbelerle, vesayetlerle, krizlerle, istikrarsızlıklara Türkiye artık yıllarını kaybetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında daha istikrarlı, daha güçlü, yeni hükümet sistemiyle muhasır medeniyetler seviyesine giden yolda emin adımlarla ilerleyecek.

"GÜNEY HUDUTLARIMIZDA BİR TERÖR DEVLETİ KURMA HEDEFİ VAR"

Siz diğer cumhurbaşkanı adaylarının terörle ilgili hiçbir şey söylediklerini duydunuz mu? Her hangi bir fikirleri var mı? Terörle mücadele konusunda önünüze bir vizyon koyabiliyorlar mı? Koyamazlar. Adalığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne'ye giden, Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin. Ülkemiz etrafında plan var. Bu plan bir şer planıdır. Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurma hevesi var. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı, canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Türkleri de, Kürtleri de terör belasına kurban etmeyeceğiz. Terör bu ülkenin kalkınmasını geciktiren alçakça bir plandır.

"TERÖRÜ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Bölücü PKK terör örgütü, Kürtlerin sorunuyla ilgilendiği yok. Asıl sorun Türklerin de Kürtlerin de PKK sorunu. Bu sorunu gündemden çıkarmak da bizim boynumuzun borcudur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından Ferhat Tüneli'nin açılış kurdelesini kesti. Ardından tören alanından ayrıldı.

Kaynak: haberinburada