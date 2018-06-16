Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Özgür Özel'in miting sırasında ezanların geç okunduğu iddiası ile ilgili "Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye'de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

İDDİALARI İSPATA ÇAĞIRDI

Bozdağ, Özel'in mitingler sırasında talimatla ezanların geç okutulduğu iddialarını değerlendirdi. Özer'i yalan konuşmakla suçlayan Bozdağ, iddialarını ispata çağırdı. Bozdağ, namazda gözü olanın ezanda kulağı olduğunu belirtip, iddialarını ispatlayamaması halinde Özer'i müfteri ilan etti.

"NAMAZDA GÖZÜ OLMAYANIN EZANDA KULAĞI OLMAZ"

Bozdağ, "Bu bir iddia değil. Çok açık bir şekilde yalan. Özel yalan söylüyor çünkü, Türkiye'de ezanların vaktinin dışında okunması söz konusu değildir. Türkiye'nin her yerinde camilerde ezanlar, takvime göre ne zaman vaktine giriyorsa o zaman okunuyor. Herhangi bir talimatla ezanların okunmasının geciktirilmesi gibi bir şey asla söz konusu değildir. Bir kişi bir iddia atıyorsa ortaya bu iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İddiasını ispat etmeyene müfteri denir. Ben sayın Özel'e çağrıda bulunmak istiyorum. Önce buyurun iddianızı ispat edin. Hangi camiye AK Parti'li bir milletvekili veya bakan veya Başbakanımız veyahut da Cumhurbaşkanımız konuşma yapıyor diye talimat verilmiş de ezan beş dakika, on dakika geç okunmuştur. Eğer ispat etmezse ben kendisini buradan şimdiden müfteri ilan ediyorum. İspat etmesi mümkün değil, ispatı mümkün değil çünkü yok böyle bir hadise. Ama yalan söylemeye devam ediyorlar. Namazda gözü olmayanın ezanda da kulağı olmaz. Ama belli ki bunlar ezanın ne zaman okunduğunu da bilmiyorlar. Gördüğümüz gibi bunlar değişmeye başladılar. AK Parti CHP'yi de değiştiriyor. Seçim gelince, camiyi, ezanı, namazı, türbeyi, bayramı keşfettiler. Bunlar güzel hareketler. Biz bunların çoğalmasından elbette memnun oluruz. Ama bunun istismarını yapmak gayri ahlaki bir durumdur. İftira atıyorlar. Halkımız da bunu görüyor. Namazda gözü olanın ezanda da kulağı olsun. Namaz kılan ezanın ne zaman okunduğunu gecikip gecikmediğini bilir. Belli ki bunların ezanda kulağı var ama namazda gözleri yok" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZİN HAFIZASI İLE ALAY EDİYORLAR"

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '16 yıl boyunca neden Kandil'e operasyon düzenlenmeyip seçim öncesi düzenlendiği' yönündeki sorusuna cevaben, "Kılıçdaroğlu milletin gözünün içerisine bakarak yalan söylüyor. Hükümetlerimiz döneminde Kandil'e defalarca operasyon yapıldı. Bu sene içerisinde de operasyon yapıldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde de yapıldı. Hava harekatı defalarca yapıldı. Şimdi de yapıldı. İlk defa yapılmıyor. Maalesef millete yalan söylüyorlar, milleti aldatıyorlar. Yalanı essah gibi söyleyenin karşısında bizim söyleyeceğimiz sadece yalan söyledikleridir. Milletimizin hafızası ile alay etmektir. Milletimizin gözü önünde operasyonlar yapıldı yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. Millet de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: haberinburada