CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE, OYUNU KULLANDI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da Saffet Çam Ortaokulu'nda kullandı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu kullanmak için Saffet Çam Ortaokulu'na geldi. İnce, eşi, oğlu ve gelini ile birlikte oyunu kullandı.
"AKŞAM YSK ÖNÜNDE OLACAĞIM"
Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan İnce, seçim sonuçlarını Ankara'dan takip edeceğini belirterek, "Hayırlı uğurlu olsun. En iyisi ne ise o olsun. Akşam Ankara'da YSK'nın önünde olacağım" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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